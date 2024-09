Dans les colonnes de l’Equipe, l’en­trai­neur de la Biélorusse, a bien voulu décrypter sa joueuse, ses qualités et son ambition.

« Elle ne passe jamais dix minutes à tergi­verser avant de prendre une déci­sion. Parfois, elle sera bonne, parfois non. Et comme c’est une bonne personne, 99 % du temps, elle fera ce qui est bon. Elle s’ouvre sur ce qu’elle ressent, te fait savoir ce qu’elle a en elle. Tu peux voir ce qu’elle vit. Elle a une telle énergie et une telle flamme qu’elle ne va jamais trop broyer de noir. Tout de suite, elle essaie de retomber dans la joie, dans la vie. Elle profite de tout ce qu’elle a »