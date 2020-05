Lors d’un chat très amusant entre les trois joueurs américains Reilly Opelka, Taylor Fritz et Tommy Paul, plusieurs sujets sont venus égayer leurs discussions. Ces trois champions se sont même demandés quels étaient les joueurs qu’ils plaçaient derrière les trois plus grands à savoir le Big Three.

Et la surprise fut d’avoir un consensus entre Fritz et Opelka. Pour eux, Alex de Minaur et Roberto Baustita Agut méritent d’être placés juste derrière Roger Federer, Novak Djokovic, et Rafael Nadal.

Une révélation qui est surement liée également au type de jeu que propose l’Australien et l’Espagnol, jeu qui privilégie la régularité et l’endurance plutôt que l’attaque et la recherche du point gagnant.