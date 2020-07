Dans un entretien accordé au journal Sportski , Novak Djokovic est revenu avec plus de détails sur le nouveau système de classement.

Alors qu’une forme de communiqué a été diffusé pour expliquer que le conseil des joueurs avaient approuvé cette mesure, il a a tenu à en parler personnellement : « Nous en avons discuté au conseil des joueurs et décidé de cette option. La principale raison en est qu’elle protège les joueurs qui ne veulent pas prendre de risques et voyager. Certains joueurs de tennis ne joueront pas avant la fin de l’année et de cette façon la liste les protège, ils ne perdent pas les points gagnés l’année dernière. En revanche, les joueurs de tennis qui jouent pourront gagner des points. Ce nouveau système de classement est donc utile pour les deux groupes de joueurs de tennis. Bien sûr, il y a des joueurs qui ne l’aimeront pas, il y aura toujours ceux qui pensent différemment, mais je pense que c’est la meilleure option. «