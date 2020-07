Marat Safin aime se souvenir de sa carrière et des différents joueurs qu’il a croisé sur sa route. Dans un entretien pour ESPN, le Russe a dévoilé les deux joueurs contre qui, il n’avait aucune solution : « Je me souviens que Nalbandian m’a battu dans le premier match de la finale de Coupe Davis (en 2006). Je n’ai rien senti passer. Je l’ai affronté plusieurs fois et je ne pouvais rien faire. Les deux seuls joueurs avec lesquels je sentais que je ne pouvais rien faire, c’était David (Nalbandian) et Federer. Le niveau de David était incroyable, il était tellement bon. »

Au cours de sa carrière, le Moscovite a pourtant dominé l’Argentin à six reprises en neuf confrontations. En revanche, il n’a connu que deux victoires en douze matchs face au maestro bâlois.