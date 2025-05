Si Novak Djokovic a rejoint Roger Federer et Jimmy Connors en deve­nant le troi­sième joueur de l’ère Open à atteindre la barre symbo­lique des 100 titres en carrière suite à son succès ce samedi sur l’ATP 250 de Genève, il a égale­ment décroché un tout nouveau record.

En effet, le Serbe est désor­mais le seul joueur à avoir remporté au moins un titre sur 20 saisons consé­cu­tives, dépas­sant ainsi Rafael Nadal, bloqué à 19, et loin devant Federer (15).

20 – Novak Djokovic has now won at least one ATP‐level event for a 20th conse­cu­tive season, beco­ming the first player in the Open Era to achieve the feat. Eternal.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/bKtCrlgYci