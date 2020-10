Lors de sa conférence de presse improvisée d’hier Novak Djokovic n’a pas mâché ses mots. Il a clairement défini ses objectifs pour la fin de l’année mais aussi celui qui lui tenait à coeur pour l’ensemble de sa carrière : « Les objectifs sont clairs, je veux terminer l’année en numéro un et gagner un avantage significatif pour les trois premiers mois de 2021, car ainsi j’atteindrai l’un des deux plus grands objectifs. La pression fait partie intégrante de ma vie. Il faut savoir l’accepter et la vraie question est de savoir si vous savez l’utiliser comme carburant ou contre vous-même. Cette situation ne me pèse pas autant qu’au début de ma carrière. Peut-être que quelqu’un pense que j’ai les ambitions trop élevées, mais j’ai été élevé pour être honnête. Les gens aiment peut-être faire semblant, je doit respecter cela. Moi, mon objectif est d’être un numéro un historique et je travaille là-dessus. «