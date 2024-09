Lors du long entre­tien donné à la radio télé­vi­sion serbe, Novak a expliqué le processus qui lui a permis d’ac­quérir une confiance en soi. Selon lui, cela est surtout lié aux belles rencontres qu’il a pu faire à des moments impor­tants de sa carrière. Et il a pointé forcé­ment Jelena Genčić, sa mère de tennis comme il dit, et son père de tennis, un certain Niki Pilic.

« J’ai commencé à jouer au tennis pendant la guerre. J’avais besoin de parents, de quel­qu’un qui croyait en moi. J’ai toujours essayé de respecter mon adver­saire, croire en moi était essen­tiel. Chaque mot, chaque pensée a son propre pouvoir. Cela est venu de chez moi, et puis, bien sûr, cela a pris forme avec Jelena Genčić, qui était ma mère tennis­tique, et par la suite avec Nikola Pilić, qui était mon père tennis­tique, qui a entraîné les plus grands noms. Jelena c’était jusqu’à mes treize ans, puis Pilić jusqu’à mes premiers jours profes­sion­nels. Au final, je peux dire que j’ai eu de la chance car ma famille et moi avons rencontré des experts de haut niveau, des experts qui savaient non seule­ment comment trans­mettre des connais­sances sur le tennis, mais aussi comment m’aider menta­le­ment et émotionnellement »