Novak Djokovic s’éclate en Serbie. Du coup, il est plus relax et s’exprime tranquillement sur des médias trop heureux de pouvoir recevoir l’idole de tout un peuple.

Il a donc participé à un entretien pour le compte du site internet Sportklub. Lors de cet échange, c’est surtout son mode de vie qui a été abordé, notamment son régime alimentaire mais aussi la qualité de sa préparation quand il s’agit d’aborder des grands évènements.

A ce sujet, il a insisté sur l’idée qu’il avait été surpris par les critiques dont il a fait l’objet lors de ses sorties controversées sur Instagram. « Je me soucie rarement de ce que l’on dit sur moi, notamment sur ces sujets » a précisé le numéro 1 mondial.

Rarement, sauf peut-être quand il s’agit de parler que de tennis : « Honnêtement, j’ai écouté quelques fois les commentateurs ces dernières années. J’en ai quelques-uns que j’aime écouter. Je pense notamment à Lleyton Hewitt mais aussi à mon ami Boris Becker. Il y a aussi ceux que j’aime un peu moins qui arrivent facilement à m’agacer, alors je baisse souvent le ton. En fait, lorsque je suis sur un tournoi du Grand Chelem, je regarde surtout des matchs de tennis le soir. La plupart du temps je regarde les duels de mes plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal. Je ne les manque presque pas. Nous nous suivons, c’est normal et attendu. Je regarde aussi des rediffusions sur YouTube. J’aime sauter certaines parties et ne regarder que ce qui m’intéresse, c‘est à dire les moments clés car c’est à ces instants que l’on apprend le plus de choses. »