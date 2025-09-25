AccueilATPEncore une mauvaise nouvelle pour Gaël Monfils
Encore une mauvaise nouvelle pour Gaël Monfils

Thomas S
Par Thomas S

Ce n’est pas la grande joie sur le plan tennis­tique pour le couple Gaël Monfils‐Elina Svitolina.

Alors que la joueuse ukrai­nienne vient d’an­noncer la fin de sa saison à cause d’une fatigue mentale et émotion­nelle, son mari traverse lui aussi une période très compliquée.

Contraint à l’abandon lors du tournoi de Chengdu la semaine dernière à cause d’une bles­sure à la cheville, le Français, visi­ble­ment pas remis, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre. 

Un nouveau coup dur pour « La Monf » qui n’a plus gagné deux matchs d’af­filée depuis le Masters 1000 de Miami… au mois de mars. 

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 14:14

