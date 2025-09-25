Ce n’est pas la grande joie sur le plan tennistique pour le couple Gaël Monfils‐Elina Svitolina.
Alors que la joueuse ukrainienne vient d’annoncer la fin de sa saison à cause d’une fatigue mentale et émotionnelle, son mari traverse lui aussi une période très compliquée.
Contraint à l’abandon lors du tournoi de Chengdu la semaine dernière à cause d’une blessure à la cheville, le Français, visiblement pas remis, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre.
Shanghai update :— Entry List Updates (@EntryLists) September 24, 2025
OUT : Monfils
IN : O’Connell
Next : Rinderknech
Un nouveau coup dur pour « La Monf » qui n’a plus gagné deux matchs d’affilée depuis le Masters 1000 de Miami… au mois de mars.
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 14:14