Alcaraz, après sa victoire contre Baez : « Je ne vais pas mentir, j’ai eu peur. J’ai pensé que je ne pour­rais pas conti­nuer à jouer »

Baptiste Mulatier

S’il s’est fait une grosse frayeur, en restant de longues secondes au sol après avoir été victime d’un mauvais appui lors du cinquième jeu de son premier tour à Tokyo face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz, strappé au‐dessus de la cheville gauche, s’est tout de même imposé en deux sets : 6–4, 6–2.

« J’ai eu peur, je ne vais pas mentir. J’ai touché ma cheville et je ne me sentais pas bien. Je suis juste heureux de pouvoir jouer après ça. Je vais essayer d’être prêt pour le prochain match. C’était malchan­ceux. Dans les cinq premières minutes, j’ai pensé que je ne pour­rais pas conti­nuer », a raconté le numéro 1 mondial au micro de l’ATP après sa victoire. 

Reste à savoir si l’Espagnol pourra tenir son rang samedi en huitièmes de finale face à Zizou Bergs ou Alejandro Tabilo. 

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 13:31

