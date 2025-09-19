AccueilATPFederer : "Je sais que Nadal est en fome, on pourrait faire...
Federer : « Je sais que Nadal est en fome, on pour­rait faire un Fedal tour »

Par Jean Muller

Roger est le fonda­teur de la Laver Cup. On le soit donc un peu partout su les médias améri­cains juste avant le départ de la 9ème édition de sa coupe. Interrogé par CNBC au sujet d’un éven­tuel tour avec Rafa, le Suisse a trouvé l’idée plutôt séduisante.

« Oui, pour­quoi pas ? J’aime Rafa. J’essaie de rester en forme. Je sais qu’il est aussi prêt à jouer au tennis… Peut‐être qu’on pour­rait créer un circuit, comme le Fedal Tour »

On imagine bien que l’en­goue­ment serait total si les deux légendes décident de faire quelques dates, un peu comme le succès des grandes légendes du rock quand ils décident de remonter su scène.

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 07:46

