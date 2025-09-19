Roger est le fonda­teur de la Laver Cup. On le soit donc un peu partout su les médias améri­cains juste avant le départ de la 9ème édition de sa coupe. Interrogé par CNBC au sujet d’un éven­tuel tour avec Rafa, le Suisse a trouvé l’idée plutôt séduisante.

« Oui, pour­quoi pas ? J’aime Rafa. J’essaie de rester en forme. Je sais qu’il est aussi prêt à jouer au tennis… Peut‐être qu’on pour­rait créer un circuit, comme le Fedal Tour »

On imagine bien que l’en­goue­ment serait total si les deux légendes décident de faire quelques dates, un peu comme le succès des grandes légendes du rock quand ils décident de remonter su scène.