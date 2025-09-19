Roger est le fondateur de la Laver Cup. On le soit donc un peu partout su les médias américains juste avant le départ de la 9ème édition de sa coupe. Interrogé par CNBC au sujet d’un éventuel tour avec Rafa, le Suisse a trouvé l’idée plutôt séduisante.
« Oui, pourquoi pas ? J’aime Rafa. J’essaie de rester en forme. Je sais qu’il est aussi prêt à jouer au tennis… Peut‐être qu’on pourrait créer un circuit, comme le Fedal Tour »
On imagine bien que l’engouement serait total si les deux légendes décident de faire quelques dates, un peu comme le succès des grandes légendes du rock quand ils décident de remonter su scène.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 07:46