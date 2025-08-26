C’est sans doute l’une des plus grandes victoires de sa vie.
Selon Forbes, Roger Federer, retraité depuis 2022, a franchi le cap symbolique du milliard, avec une fortune nette estimée à 1,1 milliard de dollars. Le magazine économique attribue cette progression « en partie à sa participation minoritaire significative dans la marque suisse de chaussures et de vêtements On, cotée en bourse ».
Le champion suisse rejoint ainsi le cercle très restreint des sportifs milliardaires, où figurent déjà l’ancien joueur de tennis Ion Tiriac, les légendes du basket Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James, ainsi que le golfeur Tiger Woods.
Publié le mardi 26 août 2025 à 22:45