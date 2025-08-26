AccueilATPFederer, toujours aussi performant, frappe un grand coup !
Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

C’est sans doute l’une des plus grandes victoires de sa vie.

Selon Forbes, Roger Federer, retraité depuis 2022, a franchi le cap symbo­lique du milliard, avec une fortune nette estimée à 1,1 milliard de dollars. Le maga­zine écono­mique attribue cette progres­sion « en partie à sa parti­ci­pa­tion mino­ri­taire signi­fi­ca­tive dans la marque suisse de chaus­sures et de vête­ments On, cotée en bourse ».

Le cham­pion suisse rejoint ainsi le cercle très restreint des spor­tifs milliar­daires, où figurent déjà l’ancien joueur de tennis Ion Tiriac, les légendes du basket Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James, ainsi que le golfeur Tiger Woods.

Publié le mardi 26 août 2025 à 22:45

