C’est sans doute l’une des plus grandes victoires de sa vie.

Selon Forbes, Roger Federer, retraité depuis 2022, a franchi le cap symbo­lique du milliard, avec une fortune nette estimée à 1,1 milliard de dollars. Le maga­zine écono­mique attribue cette progres­sion « en partie à sa parti­ci­pa­tion mino­ri­taire signi­fi­ca­tive dans la marque suisse de chaus­sures et de vête­ments On, cotée en bourse ».

Le cham­pion suisse rejoint ainsi le cercle très restreint des spor­tifs milliar­daires, où figurent déjà l’ancien joueur de tennis Ion Tiriac, les légendes du basket Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James, ainsi que le golfeur Tiger Woods.