Au micro d’ESPN après sa victoire au premier tour de l’US Open, où il va tenter de défendre son titre, Jannik Sinner a répondu avec humour aux questions sur la nouvelle coupe de cheveux de son rival, Carlos Alcaraz.
Question : « Y a‑t‐il une chance que Jannik Sinner suive cette voie ? Vous êtes connu pour votre chevelure abondante. »
Sinner : « Non, mais regardez. Tout lui va bien. Que ses cheveux soient longs ou même très courts. »
Question : « Que diraient vos fans ? Les « caotta boys » ? »
Sinner : « Eh bien, l’avantage, c’est qu’ils ne me reconnaîtraient même pas. J’ai énormément de cheveux. Mais vous verrez, dans trois jours, ses cheveux auront repoussé ! »
Publié le mardi 26 août 2025 à 23:08