Au micro d’ESPN après sa victoire au premier tour de l’US Open, où il va tenter de défendre son titre, Jannik Sinner a répondu avec humour aux ques­tions sur la nouvelle coupe de cheveux de son rival, Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner was asked about Carlos Alcaraz’s haircut at the U.S. Open



“Is there any chance Jannik Sinner could go that direc­tion ? You’re known for that big head of hair.”



Jannik : “No 😂 but look. For him every­thing looks good. If it’s longer or even if it’s very short.”… pic.twitter.com/lWLEctM6xI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2025

Question : « Y a‑t‐il une chance que Jannik Sinner suive cette voie ? Vous êtes connu pour votre cheve­lure abon­dante. »

Sinner : « Non, mais regardez. Tout lui va bien. Que ses cheveux soient longs ou même très courts. »

Question : « Que diraient vos fans ? Les « caotta boys » ? »

Sinner : « Eh bien, l’avan­tage, c’est qu’ils ne me recon­naî­traient même pas. J’ai énor­mé­ment de cheveux. Mais vous verrez, dans trois jours, ses cheveux auront repoussé ! »