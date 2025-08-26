AccueilUS OpenSinner sur le crâne rasé d'Alcaraz : "L'avantage si je faisais la...
Au micro d’ESPN après sa victoire au premier tour de l’US Open, où il va tenter de défendre son titre, Jannik Sinner a répondu avec humour aux ques­tions sur la nouvelle coupe de cheveux de son rival, Carlos Alcaraz.

Question : « Y a‑t‐il une chance que Jannik Sinner suive cette voie ? Vous êtes connu pour votre cheve­lure abon­dante. »
Sinner : « Non, mais regardez. Tout lui va bien. Que ses cheveux soient longs ou même très courts. »
Question : « Que diraient vos fans ? Les « caotta boys » ? »
Sinner : « Eh bien, l’avan­tage, c’est qu’ils ne me recon­naî­traient même pas. J’ai énor­mé­ment de cheveux. Mais vous verrez, dans trois jours, ses cheveux auront repoussé ! »

