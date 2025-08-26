AccueilUS Open"Je suis une victime, totalement innocent. Cet incident a viré au lynchage...
« Je suis une victime, tota­le­ment inno­cent. Cet inci­dent a viré au lynchage et j’en souffre énor­mé­ment », déclare le photo­graphe ayant perturbé le match entre Bonzi et Medvedev

La scène a enflammé le premier tour de l’US Open entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev. Alors que le Français servait pour le match et obte­nait une balle de match dans le troi­sième set, un photo­graphe a perturbé son geste entre la première et la seconde balle. Conformément au règle­ment, l’arbitre a accordé une nouvelle première balle à Bonzi.

Une déci­sion qui a immé­dia­te­ment fait bondir Medvedev. Le Russe, furieux, a harangué le public et installé une atmo­sphère élec­trique dans le stade, avant de réussir à débreaker.

Le photo­graphe incri­miné, Selcuk Acar, a depuis perdu son accré­di­ta­tion. Dans une décla­ra­tion au Daily Mail, il assure pour­tant avoir simple­ment suivi les instruc­tions d’un agent de sécu­rité :
« Je suis une victime, tota­le­ment inno­cent. Cet inci­dent a déjà viré au lynchage, et même si je n’ai rien fait, j’en souffre énormément. »

