La scène a enflammé le premier tour de l’US Open entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev. Alors que le Français servait pour le match et obte­nait une balle de match dans le troi­sième set, un photo­graphe a perturbé son geste entre la première et la seconde balle. Conformément au règle­ment, l’arbitre a accordé une nouvelle première balle à Bonzi.

Une déci­sion qui a immé­dia­te­ment fait bondir Medvedev. Le Russe, furieux, a harangué le public et installé une atmo­sphère élec­trique dans le stade, avant de réussir à débreaker.

Le photo­graphe incri­miné, Selcuk Acar, a depuis perdu son accré­di­ta­tion. Dans une décla­ra­tion au Daily Mail, il assure pour­tant avoir simple­ment suivi les instruc­tions d’un agent de sécu­rité :

« Je suis une victime, tota­le­ment inno­cent. Cet inci­dent a déjà viré au lynchage, et même si je n’ai rien fait, j’en souffre énormément. »