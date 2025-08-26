La scène a enflammé le premier tour de l’US Open entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev. Alors que le Français servait pour le match et obtenait une balle de match dans le troisième set, un photographe a perturbé son geste entre la première et la seconde balle. Conformément au règlement, l’arbitre a accordé une nouvelle première balle à Bonzi.
Une décision qui a immédiatement fait bondir Medvedev. Le Russe, furieux, a harangué le public et installé une atmosphère électrique dans le stade, avant de réussir à débreaker.
Le photographe incriminé, Selcuk Acar, a depuis perdu son accréditation. Dans une déclaration au Daily Mail, il assure pourtant avoir simplement suivi les instructions d’un agent de sécurité :
« Je suis une victime, totalement innocent. Cet incident a déjà viré au lynchage, et même si je n’ai rien fait, j’en souffre énormément. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 23:40