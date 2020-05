Si pour certains joueurs le confinement peut-être synonyme d’ennui, ce n’est pas le cas pour l’espoir canadien qui veut profiter de cette période et qui ne craint surtout pas le retour à la compétition : « C’est certain qu’il y a des questionnements et des incertitudes. Par contre, j’ai un plan d’entraînement en place et je m’en tiens à ça. J’essaie de rester dans quelque chose qui a fonctionné pour moi jusqu’à maintenant. Je n’ai pas besoin de chercher ma motivation. Ce qui est le plus difficile, c’est de regarder le calendrier et de voir tous les tournois annulés. Je suis jeune et je vais avoir le temps de me reprendre malgré l’arrêt. Je préfère avoir connu ce début de saison parce que ça me donne un coussin au niveau des points. D’avoir bien joué avant cette pause forcée me donne confiance pour la suite. C’est pour ça que je continue de me tenir en forme. Je pense être en mesure de continuer sur cette lancée, d’être compétitif et de faire plus de finales pour essayer de décrocher mon premier titre. Je n’ai pas de doute qu’à mon retour, je vais encore avoir des chances de bien faire. »