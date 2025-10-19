Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche lors de sa demi‐finale face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Hoger Rune, sans le vouloir, a ravivé plusieurs débats à propos des conditions de jeu sur le circuit ATP.
Et après le message publié par Jack Draper, critiquant le rythme effréné du calendrier, Taylor Fritz lui a emboité le pas en évoquant de son côté le ralentissement global du jeu.
Facts, also seeing more injuries and burnout now than ever before because balls, courts, conditions have slowed down a lot making the weekly grind even more physically demanding and tough on the body.— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) October 18, 2025
« Tou à fait, on observe également plus de blessures et d’épuisement maintenant qu’auparavant, car les balles, les terrains et les conditions se sont considérablement ralentis, rendant la routine hebdomadaire encore plus exigeante physiquement et dure pour le corps », a écrit le joueur américain sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 17:41