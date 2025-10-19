Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche lors de sa demi‐finale face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Hoger Rune, sans le vouloir, a ravivé plusieurs débats à propos des condi­tions de jeu sur le circuit ATP.

Et après le message publié par Jack Draper, criti­quant le rythme effréné du calen­drier, Taylor Fritz lui a emboité le pas en évoquant de son côté le ralen­tis­se­ment global du jeu.

Facts, also seeing more inju­ries and burnout now than ever before because balls, courts, condi­tions have slowed down a lot making the weekly grind even more physi­cally deman­ding and tough on the body. — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) October 18, 2025

« Tou à fait, on observe égale­ment plus de bles­sures et d’épui­se­ment main­te­nant qu’au­pa­ra­vant, car les balles, les terrains et les condi­tions se sont consi­dé­ra­ble­ment ralentis, rendant la routine hebdo­ma­daire encore plus exigeante physi­que­ment et dure pour le corps », a écrit le joueur améri­cain sur son compte Twitter.