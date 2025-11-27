AccueilATPUn spécialiste envoie un gros avertissement à Jack Draper : "Prenez quelqu'un...
Un spécia­liste envoie un gros aver­tis­se­ment à Jack Draper : « Prenez quel­qu’un comme Juan Martin Del Potro. Sa plus grande force est fina­le­ment devenue l’une de ses plus grandes faiblesses »

Forfait pour la fin de saison 2025 suite à son retrait de l’US Open en raison d’une contu­sion à l’hu­mérus, l’os qui relie l’épaule au coude, de son bras gauche, Jack Draper a été mis un garde par un spécia­liste du bien‐être des athlètes et de préven­tion des bles­sures, Stephen Smith.

Ce dernier a notam­ment pris l’exemple de Juan Martin Del Potro pour alerter le joueur britannique. 

« Je pense que ce genre de chose, on parle ici d’une contu­sion osseuse causée par un mouve­ment répé­titif, néces­site beau­coup de repos, car c’est presque comme une frac­ture. L’os pour­rait tout aussi bien être cassé (…). Prenez quel­qu’un comme Juan Martin del Potro, un joueur au talent incroyable, doté proba­ble­ment de l’un des coups droits les plus puis­sants que nous ayons jamais vus dans ce sport, mais sa plus grande force est fina­le­ment devenue l’une de ses plus grandes faiblesses. Il a eu toutes ces bles­sures au poignet, a subi de nombreuses opéra­tions chirur­gi­cales parce que le problème n’avait pas été traité à temps. »

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 15:55

