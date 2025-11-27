Forfait pour la fin de saison 2025 suite à son retrait de l’US Open en raison d’une contusion à l’humérus, l’os qui relie l’épaule au coude, de son bras gauche, Jack Draper a été mis un garde par un spécialiste du bien‐être des athlètes et de prévention des blessures, Stephen Smith.
Ce dernier a notamment pris l’exemple de Juan Martin Del Potro pour alerter le joueur britannique.
« Je pense que ce genre de chose, on parle ici d’une contusion osseuse causée par un mouvement répétitif, nécessite beaucoup de repos, car c’est presque comme une fracture. L’os pourrait tout aussi bien être cassé (…). Prenez quelqu’un comme Juan Martin del Potro, un joueur au talent incroyable, doté probablement de l’un des coups droits les plus puissants que nous ayons jamais vus dans ce sport, mais sa plus grande force est finalement devenue l’une de ses plus grandes faiblesses. Il a eu toutes ces blessures au poignet, a subi de nombreuses opérations chirurgicales parce que le problème n’avait pas été traité à temps. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 15:55