A l’oc­ca­sion de la 500e victoire de Gaël Monfils, Richard Gasquet a encensé son ami dans des propos recueillies par l’ATP. Le Biterrois se régale autant que les obser­va­teurs et les fans de tennis devant les matchs de la « Monf ».

« Ses qualités athlé­tiques sont extra­or­di­naires. Il peut tout faire. C’est certai­ne­ment le joueur le plus rapide du circuit. Il est très spec­ta­cu­laire à voir jouer, encore plus quand vous êtes en face de lui…C’est l’un des joueurs que j’aime le plus regarder », a confié Ritchie, qui compte lui 560 matchs remportés en carrière.