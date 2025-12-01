Dans l’interview qu’il nous a accordée, Guillaume Peyre est revenu sur la finale de l’Open d’Australie en 2006, et ce moment crucial où le champion doit oublier de douter même quand on affronte Federer.
« Marcos mène d’un set et un break contre Federer et j’ai tout de suite senti qu’il n’y croyait pas suffisamment. Au final, il perd en quatre manches. Dans le vestiaire, il m’avoue qu’il a manqué de hargne, de volonté. C’est cela qui a toujours manqué aussi à nos champions français, cette croyance qui efface vos limites et vos doutes. »
