Dans l’in­ter­view qu’il nous a accordée, Guillaume Peyre est revenu sur la finale de l’Open d’Australie en 2006, et ce moment crucial où le cham­pion doit oublier de douter même quand on affronte Federer.

« Marcos mène d’un set et un break contre Federer et j’ai tout de suite senti qu’il n’y croyait pas suffi­sam­ment. Au final, il perd en quatre manches. Dans le vestiaire, il m’avoue qu’il a manqué de hargne, de volonté. C’est cela qui a toujours manqué aussi à nos cham­pions fran­çais, cette croyance qui efface vos limites et vos doutes. »