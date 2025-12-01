AccueilATPGuillaume Peyre, coach de Baghdatis au moment de la finale de l'Open...
Guillaume Peyre, coach de Baghdatis au moment de la finale de l’Open d’Australie 2006 contre Federer : « Marcos mène d’un set et un break contre Roger et j’ai tout de suite senti qu’il n’y croyait pas suffisamment »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Australian Tennis Open in Melbourne MarcosBaghdatis bat David Nalbandian in 5 set 6/3 7/5 6/3 6/4 6/4 in Finale Dimanche contre Federer

Dans l’in­ter­view qu’il nous a accordée, Guillaume Peyre est revenu sur la finale de l’Open d’Australie en 2006, et ce moment crucial où le cham­pion doit oublier de douter même quand on affronte Federer.

« Marcos mène d’un set et un break contre Federer et j’ai tout de suite senti qu’il n’y croyait pas suffi­sam­ment. Au final, il perd en quatre manches. Dans le vestiaire, il m’avoue qu’il a manqué de hargne, de volonté. C’est cela qui a toujours manqué aussi à nos cham­pions fran­çais, cette croyance qui efface vos limites et vos doutes. »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 12:56

