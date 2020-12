Mais qui sera le GOAT (Greatest Of All Time) entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ? Le débat fait rage chez les fans de tennis mais aussi chez les anciens joueurs. Pour le Britannique Tim Henman, le Serbe est celui qui a le plus de chances de terminer avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem à la fin de sa carrière et donc de finir sur la plus haute marche du podium du « Big 3 ». Ce n’est pas tout, puisque l’ancien 4e joueur mondial semble avoir définitivement éliminé Nadal de la course à cause de ses problèmes de genou. Un argument physique qui avait déjà été employé il y a plusieurs années alors que l’Espagnol était encore loin de ses 20 tournois Majeurs remportés.

« Si je devais choisir un joueur qui remportera le plus de Majeurs, ce serait quand même Novak Djokovic. Je regarde son jeu, sa physionomie, il semble être en forme. Il pourrait dépasser Federer et Nadal. Je pense que le corps de Rafa a un peu souffert avec ces problèmes de genou », a déclaré le médaillé d’argent en double aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996.