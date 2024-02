Il est devenu très diffi­cile de suivre et de comprendre les récents choix d’Holger Rune concer­nant ses entraîneurs.

Après avoir vu sa « dream team » composée de Boris Becker et de Severin Luthi exploser en plein vol en seule­ment quelques semaines de colla­bo­ra­tion, le Danois a fina­le­ment décidé de revenir en arrière en réem­bau­chant Patrick Mouratoglou, avec qui il a remporté le Masters de Paris et atteint la 4e place mondiale d’oc­tobre 2022 à août 2023.

« Je suis très heureux de reprendre ma colla­bo­ra­tion avec Patrick », a déclaré Rune dans un commu­niqué. « Avec lui, j’ai remporté quelques‐uns des plus grands triomphes de ma carrière jusqu’à présent, et j’ai hâte que nous pour­sui­vions ensemble la conquête des prochains titres majeurs. Nous avons eu de bonnes discus­sions sur le dérou­le­ment de notre colla­bo­ra­tion et nous sommes tombés d’ac­cord sur une confi­gu­ra­tion solide qui crée les meilleures condi­tions pour mes performances. »

À noter que Patrick Mouratoglou deviendra entraî­neur prin­cipal tandis que Kenneth Carlsen, qui assu­rait l’in­térim, assis­tera l’équipe si néces­saire. L’analyste des perfor­mances, Mike James, conti­nuera à travailler avec Holger Rune.