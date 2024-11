De passage en confé­rence de presse ce samedi après sa nouvelle victoire face à Alex De Minaur, victoire permet­tant à l’Italie de se quali­fier pour sa deuxième finale de Coupe Davis de suite, Jannik Sinner a été inter­rogé sur la grosse infor­ma­tion de ces dernières heures, à savoir la nomi­na­tion d’Andy Murray comme nouvel entraî­neur de Novak Djokovic.

Et l’ac­tuel numéro 1 mondial, préfé­rant proba­ble­ment se concen­trer sur son équipe et sur la finale face aux Pays‐Bas, n’a pas voulu répondre à la ques­tion posée par le journaliste.

Sinner had no idea about the Murray‐Djokovic part­ner­ship and didn’t wanna answer about that.