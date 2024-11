Si les couples entre joueurs du circuit masculin et féminin sont de plus en plus nombreux et média­tisés (Monfils‐Svitolina, Tsitsipas‐Badosa, Machac‐Siniakova…), celui entre l’ac­tuel 21e mondiale, Madison Keys, et l’an­cien Top 100, Bjorn Fratangelo, est certai­ne­ment l’un des plus méconnus et discrets.

En couple depuis 2017 et un peu moins d’un an après avoir annoncé leurs fian­çailles, les Américains se sont mariés ce samedi aux côtés de plusieurs joueuses bien connues du circuit dont Jessica Pegula, Jennifer Brady ou Taylor Townsend.

Some pictures of jess during the off season, getting ready for Madison Keys wedding 💅 pic.twitter.com/AM3CqJtpFx — Camille (@tenniscamfr) November 24, 2024

Pour rappel, Bjorn Fratangelo, 99e mondial en 2016 et contraint de prendre sa retraite en 2023 à seule­ment 30 ans, accom­pagne régu­liè­re­ment sa désor­mais femme en tournée pour la conseiller.