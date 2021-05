Le coach de Novak Djokovic est aussi prolixe fina­le­ment que le père de Nole. Dernièrement, il s’est exprimé sur un site serbe, et il n’a pas vrai­ment fait dans la dentelle : « Tout sépare Novak des autres joueurs. Vous l’ex­pli­quez pren­drait au moins 3 heures (rires). Je crois que d’abord notre menta­lité liée aux Balkans est spéciale, diffé­rente, plus ingé­nieuse, je pense que c’est la meilleure. Nous pour­rions en parler des heures de cette envie d’être perfor­mant. Et je ne parle pas seule­ment de Novak dans le tennis, il y a aussi tous autres sports. C’est pour cela que l’Occident a peur de nous car nous sommes tout simple­ment bons. Pour moi, Novak est spécial pas comme les autres, c’est un génie, un perfec­tion­niste. Je ne dis pas que c’est toujours facile avec lui. C’est un gros défi et un grand honneur de le coacher. Il veut toujours apprendre et l’on ne s’en­nuie jamais avec lui »