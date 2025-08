Ben Shelton est rapi­de­ment devenu un des joueurs les plus régu­liers du circuit, même si l’Américain n’a encore remporté que deux titres dans sa jeune carrière.

Son service dévas­ta­teur et son coup droit ultra puis­sant sont des armes excep­tion­nelles pour battre ses adver­saires, mais selon l’ex‑8ème mondial Jack Sock, il n’y a qu’en amélio­rant son revers que Shelton pourra viser les plus grands titres.

« Évidemment, tout le monde sait que son service et son coup droit sont ses points forts. Si son revers devient une arme, ce qui semble parfois être le cas, il peut litté­ra­le­ment l’uti­liser comme telle et ne plus avoir à courir autour. Si cela devient un point fort, tout sera plus facile. Les matchs seront moins physiques pour lui s’il parvient à utiliser ce revers et à dicter les points. »