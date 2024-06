L’un est devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, l’autre a remporté son premier Roland‐Garros et son troi­sième titre en Grand Chelem. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont certes rivaux mais ils se respectent énor­mé­ment et s’en­voient même souvent des fleurs.

Alors qu’il était inter­rogé par la chaîne CNBC après sa prise de pouvoir au sein du clas­se­ment ATP, l’Italien a rendu un très bel hommage à son collègue espagnol.

« Je suis très heureux pour lui. Il fait de moi un meilleur joueur de tennis… à chaque fois que je joue contre lui et que je perds, je sais ce que je dois améliorer. Moi et mon équipe, nous allons travailler là‐dessus et nous sommes impa­tients de jouer à nouveau contre lui. Je pense que cela fait de moi un meilleur joueur parce que nous avons une riva­lité qui est un peu diffé­rente… donc je suis très heureux de pouvoir montrer à l’avenir que je me suis amélioré en tant que joueur et j’ai hâte d’y être. »