Alors que la sixième édition de la Laver Cup vient de s’achever avec la victoire sans appel de la Team World, le jour­na­liste Benoît Maylin, dans son émis­sion, Sans Filet, consa­crée au tennis sur Winamax, s’est inter­rogé sur les réelles inten­tions de Roger Federer, fonda­teur de cette compé­ti­tion par équipe.

Selon lui, Novak Djokovic, qui a souvent eu une image néga­tive comparé au Suisse, serait en réalité le joueur le plus appréciable.

🤔 « Je me pose des ques­tions sur l’image que j’ai de Federer et de Djokovic. Novak c’est le monsieur propre du tennis alors que Federer à une tendance méga­lo­ma­niaque qui me fait peur ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/P3T7MRKI5e — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 25, 2023

« Plus je vieillis, plus je commence à me poser des ques­tions sur l’image que j’ai de Federer et l’image que j’ai eu de Djokovic. Et plus on avance dans le temps, plus je me rends compte que Djokovic est le monsieur propre du tennis. C’est lui qui crée la PTPA, qui essaie de faire en sorte de redis­tri­buer un maximum de fric, même sur le circuit secon­daire, alors que pour Federer, je commence à avoir un petit peu peur sur le côté méga­lo­ma­niaque du mec qui a quand même créé une compé­ti­tion, qui n’est pas à son nom, mais c’est quand même son truc à lui. Et c’est réservé aux stars, ce n’est pas pour les petits joueurs. En encore une fois, pour­quoi il n’a pas monté cela en fin d’année ? Pourquoi il a voulu monter cela au milieu de la saison pour foutre la merde parce que, sincè­re­ment, ça fout la merde cette histoire. Regardez Metz (l’ATP 250), ils ont été obligés de le déplacer sinon le tournoi était mort. Et tu te rends compte que petit à petit ils vont faire en sorte que cette semaine de la Laver Cup elle soit vide. Encore une fois, si ça évolue, c’est parce que c’est Federer qui le veut. Regardez Federer en 2019, quand il va faire son exhi­bi­tion avec Zverev en Amérique latine, il fait cela en même temps que la semaine de la Coupe Davis. Il chie sur la Coupe Davis en faisant cela quand même. »