Présent pour la toute première fois de sa carrière sur la Laver Cup, Gaël Monfils, qui a beau­coup fait parler de lui à cause de son embrouille avec Félix Auger‐Aliassime, a dressé un premier bilan de ces quelques jours passés au sein de la Team Europe, qui s’est sèche­ment inclinée face à la Team World.

« Pour moi, c’était un événe­ment diffé­rent, après n’avoir pas joué depuis long­temps, c’était génial. C’était très diffé­rent de ce à quoi je m’at­ten­dais, avec beau­coup de fatigue, cela m’a un peu rappelé les semaines de Coupe Davis. Je pense que nous nous sommes entraînés dure­ment, avec des jour­nées très longues et beau­coup de matches. C’était une expé­rience diffé­rente et certai­ne­ment épui­sante. J’ai été surpris par la forme physique de ces joueurs, peut‐être parce que je suis assez âgé et que je sais à quel point cela devient diffi­cile avec le temps. C’est un grand événe­ment, mais il faut être très bien préparé physi­que­ment. J’ai senti que ces deux équipes très jeunes l’étaient, c’était génial à voir. »