Connu pour donner des avis bien tran­chés, Benoît Maylin n’a pas trahi sa répu­ta­tion dans sa dernière vidéo publiée sur son compte Twitter.

Séduit par la progres­sion d’Arthur Fils, quart de fina­liste sur le Masters 1000 de Miami, notre confrère a tout simple­ment prédit que le jeune trico­lore allait remporter Roland‐Garros en 2027 en deve­nant ainsi le succes­seur de Yannick Noah.

« Je sais que vous allez me prendre pour un fêlé mais si on dissèque Arthur Fils, on se rend compte alors qu’on a une bête scène. À 21 ans, il a déjà remporté deux gros titres, des ATP 500. Ni Gasquet ni Tsonga ni Simon ni Monfils n’ont fait ça. Il a déjà battu six Top 10, Monfils en avait sept au comp­teur au même âge mais Fils l’a fait sur les quatre surfaces diffé­rentes. Il y a du Noah chez Fils, son anima­lité, sa présence, son arro­gance, sa confiance, sa croyance, sa foi en lui, son osmose avec le feu, les grands rendez‐vous, les publics chauds. C’est du Yannick dans le tripes. Arthur Fils sera celui qui va combler 40 ans d’at­tente. Arthur Fils va gagner Roland‐Garros, j’en suis persuadé. Et comme un symbole, ça pour­rait être au même âge que Noah, à 23 ans. Nous serions alors en 2027, l’es­pace temps nécés­saire à sa matu­rité. Rendez‐vous dans trois ans (deux en réalité, ndlr). »