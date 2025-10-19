Si Jo‐Wilfried Tsonga a pris sa retraite depuis plus de deux ans, il n’hésite pas à revenir régulièrement sur sa magnifique carrière et notamment ses nombreuses joutes avec le fameux Big 4, incarné par Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.
Et lorsqu’on regarde l’ensemble des confrontations face à chacune de ces légendes, Murray est celui contre qui le Français s’est le moins souvent imposé (trois fois en 17 confrontations contre six fois contre Federer en 18 confrontations, quatre fois contre Nadal en 14 confrontations et six fois contre Djokovic en 23 confrontations.)
Interrogé par nos confrères d’Univers Tennis, le Manceau a expliqué pourquoi l’Écossais lui donnait autant de fil à retordre.
« Parce que mes qualités rentraient directement dans ses qualités. Je servais bien, retournait bien. J’aimais bien jouer en changement de rythmes et ça ne le gênait pas. Si je lui faisais un slice, il m’en refaisait un. Il jouait très juste, il arrivait souvent à me bloquer tout en étant un assez fin tacticien. Quand je mettais ma grosse machine en route, il arrivait à annuler mon jeu. Donc ça me gênait beaucoup. Après, tu joues Rafa (Nadal) sur terre, il n’y a aucune chance. Je pouvais rien faire, en fait. »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 19:11