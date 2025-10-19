Si Jo‐Wilfried Tsonga a pris sa retraite depuis plus de deux ans, il n’hé­site pas à revenir régu­liè­re­ment sur sa magni­fique carrière et notam­ment ses nombreuses joutes avec le fameux Big 4, incarné par Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

Et lors­qu’on regarde l’en­semble des confron­ta­tions face à chacune de ces légendes, Murray est celui contre qui le Français s’est le moins souvent imposé (trois fois en 17 confron­ta­tions contre six fois contre Federer en 18 confron­ta­tions, quatre fois contre Nadal en 14 confron­ta­tions et six fois contre Djokovic en 23 confrontations.)

Interrogé par nos confrères d’Univers Tennis, le Manceau a expliqué pour­quoi l’Écossais lui donnait autant de fil à retordre.

« Parce que mes qualités rentraient direc­te­ment dans ses qualités. Je servais bien, retour­nait bien. J’aimais bien jouer en chan­ge­ment de rythmes et ça ne le gênait pas. Si je lui faisais un slice, il m’en refai­sait un. Il jouait très juste, il arri­vait souvent à me bloquer tout en étant un assez fin tacti­cien. Quand je mettais ma grosse machine en route, il arri­vait à annuler mon jeu. Donc ça me gênait beau­coup. Après, tu joues Rafa (Nadal) sur terre, il n’y a aucune chance. Je pouvais rien faire, en fait. »