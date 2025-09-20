AccueilATPJohn McEnroe sur Carlos Alcaraz : "Je ne l'aurais jamais imaginé, même...
John McEnroe sur Carlos Alcaraz : « Je ne l’au­rais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous »

Thomas S
Par Thomas S

Récemment de passage sur le plateau de Tennis Channel pour évoquer la nouvelle édition de la Laver Cup, John McEnroe, qui a laissé sa place à Andre Agassi comme capi­taine de la Team Europe, a fait part de sa grande admi­ra­tion pour Carlos Alcaraz. 

« Je viens de dire que j’ai eu l’oc­ca­sion de jouer contre Bjorn Borg, Jimmy Connors, mes plus grands rivaux. Puis sont arrivés ces inconnus. Comment s’appellent‐ils déjà ? Becker, Edberg, Agassi, Sampras, et on se dit : « Oh mon Dieu, c’est incroyable. » Et pour couronner le tout, il y a Roger, Rafa et Novak. Et on se dit : « Je suis en train de regarder les trois plus grands joueurs de tous les temps. » Et soudain, d’une manière ou d’une autre, un autre gars arrive d’Espagne. Je me souviens l’avoir vu, il avait proba­ble­ment 17 ans. Je me suis dit : « Ce gars a du talent, il est plutôt rapide sur le terrain. » Je ne l’au­rais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous. De tous les joueurs que j’ai vus à cet âge, je n’ai jamais vu un joueur aussi bon, aussi complet. Ces deux ou trois dernières années. Et avec ce fichu sourire que tu as, je t’avoue que je suis très jaloux, d’accord ? »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 15:45

