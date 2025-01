Jordan a été inter­rogé sur le statut un peu parti­cu­lier du joueur australien.

« C’est délicat, surtout pour nous, les Australiens. On part prati­que­ment après l’Open d’Australie et on ne revient qu’une fois la Coupe Davis terminée. La saison est si longue. Nous reve­nons fin novembre. Nous sommes absents pendant 10, 11 mois. C’est comme si nous avions litté­ra­le­ment trois semaines de congé si vous jouiez la Coupe Davis. C’est génial. Ensuite, vous les avez poussés à commencer plus tôt. Je ne sais pas comment la saison 2025 commence en 2024. Pour moi, c’est une vraie blague. Il y a beau­coup de choses dans notre sport qui néces­sitent un peu de nettoyage en ce moment. »