Victime d’un canular, Jules Marie pensait pouvoir jouer les quali­fi­ca­tions de l’US Open. Dans une inter­view accordée à L’Equipe, le joueur‐youtubeur fran­çais a exprimé sa décep­tion et surtout sa colère.

🇫🇷🎾 FLASH | « Un connard m’a envoyé ce mail ». Le tennisman fran­çais Jules Marie pensait avoir la chance de jouer l’#USOpen suite à un forfait. Il s’agissait en fait… d’un canular, lui conseillant de faire une cagnotte pour se consoler. Il va porter plainte. pic.twitter.com/iatRLa99r8 — Cerfia (@CerfiaFR) August 21, 2024

« Je ne vais pas du tout en rester là. C’est allé trop loin. Je fais mon métier, je fais mon rêve. Je joue ma vie. On ne peut pas jouer avec les émotions des gens comme ça. J’ai reçu plein de messages de personnes qui me suivent. Une personne avocat au barreau de Nantes va m’aider parce que c’est préju­di­ciable. On va demander dommages et intérêts. »