Autorisé à jouer le temps de l’en­quête malgré deux tests anti­do­pages posi­tifs en mars dernier, puis blanchi par un tribunal indé­pen­dant, Jannik Sinner ne risque a priori plus rien. Une situa­tion qui indigne le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Donc on en reste là sur le cas Sinner ? Sur cette déci­sion inique de l’ITIA, l’Agence pour l’in­té­grité du tennis. Se rendent‐ils compte des ravages que ça engendre ? Pourquoi a‑t‐il pu jouer après Miami ET à Madrid ? L’image est désas­treuse. Et pour le tennis. Et pour Sinner. »

— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 21, 2024

Beaucoup de joueurs ont aussi dénoncé un trai­te­ment de faveur pour l’ac­tuel numéro 1 mondial.