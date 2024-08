Après avoir chambré les fans de Novak Djokovic et estimé que ce dernier faisait partie des trois meilleurs athlètes de tous les temps, derrière Michael Jordan, le Russe et ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a expliqué pour­quoi le Serbe allait désor­mais avoir beau­coup de mal à trouver de la moti­va­tion pour retourner sur le circuit.

« Novak est resté motivé parce qu’il voulait gagner la médaille d’or. En ce moment, il va être diffi­cile de trouver la moti­va­tion. Il n’a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu’il est meilleur que Federer et Nadal, c’est certain. Quelle sera la suite ? Je n’en sais rien. S’il veut conti­nuer à jouer pour le simple plaisir de jouer, c’est normal, personne ne le criti­quera pour cela. Encore une fois, il a tout accompli, je ne sais pas comment il peut trouver la moti­va­tion d’aller plus loin que ce qu’il a déjà fait. C’est ainsi que je vois les choses », a déclaré Kafelnikov chez nos confrères de Tennis Majors.