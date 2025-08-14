Respectivement retirés du circuit depuis 2022 et 2024, Roger Federer et Rafael Nadal laissent un grand vide sur l’ATP Tour. Selon Karl Hale, directeur de l’Open du Canada, le Maestro suisse est nostalgique de sa carrière sur les courts. Ce qui expliquerait sa participation à une exhibition lors du Masters 1000 de Shanghai, en octobre prochain. À l’inverse, le taureau de Manacor aurait tourné la page avec moins de difficultés.
« Je pense que pour ces athlètes… J’ai entendu dire, par exemple, que Federer regrettait vraiment de ne plus pouvoir jouer. J’ai entendu dire qu’il regrettait vraiment de ne plus pouvoir jouer. Mais Rafa, pas tellement. Rafa va bien », a commenté Karl Hale, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 17:45