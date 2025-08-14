Respectivement retirés du circuit depuis 2022 et 2024, Roger Federer et Rafael Nadal laissent un grand vide sur l’ATP Tour. Selon Karl Hale, direc­teur de l’Open du Canada, le Maestro suisse est nostal­gique de sa carrière sur les courts. Ce qui expli­que­rait sa parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion lors du Masters 1000 de Shanghai, en octobre prochain. À l’in­verse, le taureau de Manacor aurait tourné la page avec moins de difficultés.

« Je pense que pour ces athlètes… J’ai entendu dire, par exemple, que Federer regret­tait vrai­ment de ne plus pouvoir jouer. J’ai entendu dire qu’il regret­tait vrai­ment de ne plus pouvoir jouer. Mais Rafa, pas telle­ment. Rafa va bien », a commenté Karl Hale, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.