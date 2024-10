Jo‐Wilfried Tsonga ne chôme pas.

Un peu plus d’un an après la créa­tion de sa All In Tennis Academy, situé à Décines, près de Lyon, à côté du Parc OL, le stade de foot­ball de l’Olympique Lyonnais, l’an­cien joueur trico­lore a annoncé ce lundi la créa­tion d’un nouveau tournoi Challenger, de caté­gorie 75, dont la première édition aura lieu du 10 au 16 novembre prochains.

Avec @thierryascione, nous accueillons un nouveau tournoi de tennis à Lyon du 10 au 16 novembre 2024 : le ALL IN OPEN Auvergne‐Rhône‐Alpes de Décines (ATP Challenger 75) #tennis #lyon #ALLINOPEN pic.twitter.com/ENZGQjbOEb — Jo‐Wilfried Tsonga (@tsonga7) October 7, 2024

« Big news les amis. On vous l’avait promis, c’est chose faite ! Avec Thierry Ascione, nous accueillons un nouveau tournoi de tennis à Lyon du 10 au 16 novembre 2024 : le ALL IN OPEN Auvergne‐Rhône‐Alpes de Décines (ATP Challenger 75) », a écrit l’an­cien 6e joueur mondial sur ses réseaux sociaux.

Déjà direc­teur de l’ATP 250 de Lyon, dont la dernière édition a eu lieu en mai dernier suite à la réforme de l’ATP et le passage du tournoi de Munich en ATP 500, Jo va donc diriger un nouveau tournoi dans la région lyon­naise, le deuxième dans cette caté­gorie après le Challenger de Lyon (Open Sopra Steria) qui se tient tous les ans depuis 2016 au mois de juin au Tennis Club de Lyon, à Villeubanne.