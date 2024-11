Invité de l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport, l’an­cien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau du tennis fran­çaise, Ivan Ljubicic a glissé un petit tacle aux « Mousquetaires ».

« Si on regarde la géné­ra­tion précé­dente, j’ai la sensa­tion que Gilles Simon a utilisé son poten­tiel à 100 %, mais Gaël (Monfils), person­nel­le­ment, je pense qu’il aurait pu faire un peu plus. On connaît tous le talent qu’a­vait Richard Gasquet quand il avait 14−15−16 ans : il a fait une carrière fantas­tique, mais j’ai la sensa­tion qu’il pouvait faire aussi un peu plus. Jo Tsonga a presque utilisé 100 % de son poten­tiel, mais il a eu des problèmes physiques. Par rapport à cette géné­ra­tion, à l’étranger, on a pu penser ça, c’est clair (…) La géné­ra­tion qu’on a avec Arthur Fils, Giovanni (Mpetshi Perricard), Moise Kouamé même – dont je peux parler parce qu’on échange beau­coup –, ils sont diffé­rents. Ils vont pousser à 100 %, au maximum, et j’es­père qu’ils vont vrai­ment arriver à très, très haut niveau »