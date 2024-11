Tombeuse d’Iga Swiatek à l’oc­ca­sion du deuxième match de poule du Masters féminin (6−3, 6–4), Cori Gauff a battu la Polonaise pour la deuxième fois seule­ment en treize confron­ta­tions. Et elle restait même sur quatre défaites face à sa rivale.

« Évidemment, une victoire comme celle‐ci fait toujours du bien. En entrant sur le court, j’étais très consciente du bilan de mes confron­ta­tions contre Iga, je sais que ce n’était pas favo­rable pour moi et que cela pour­rait m’en­lever un peu de confiance, elle est toujours capable de montrer un grand niveau de tennis quand nous nous affron­tons. Aujourd’hui (mardi), nous avons toutes les deux connu des moments diffi­ciles, des jeux très serrés avec plusieurs 40–40, mais c’est en impo­sant mon jeu que j’ai pu rester forte et conti­nuer à aller de l’avant. Je suis sûr qu’il y a eu des moments où je n’ai pas réussi, mais s’il y a une chose dont on a besoin pour battre Iga, c’est de la soli­dité, et je pense que j’ai été à la hauteur »