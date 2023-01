Auteur d’une tournée austra­lienne ratée avec des défaites au 1er tour à Adélaïde face à Soonwoo Kwon et contre Andrey Rublev en trois sets à l’Open d’Australie, Dominic Thiem a exprimé sa décep­tion sur ses réseaux sociaux, tout en révé­lant qu’il s’était blessé.

« Malheureusement, l’année n’a pas commencé comme je le souhai­tais. Surtout à Melbourne, je voulais être perfor­mant à mon meilleur, mais je me suis déchiré une petite fibre muscu­laire dans la côte. Les résul­tats médi­caux ne sont pas trop mauvais et jouer à la Davis Cup devrait être possible. Je vais tout essayer dans la semaine à venir pour être en forme et bien jouer », a écrit l’Autrichien, qui avait réalisé une deuxième partie de saison 2022 encou­ra­geante après un retour forcé­ment compliqué suite à sa grave bles­sure au poignet.