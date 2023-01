Janvier 2013. Victoria Azarenka sort Sloane Stephens, alors âgée de 19 ans, en demi‐finales de l’Open d’Australie et crée la polé­mique. Elle rate en effet cinq balles de match sur son service à 5–3, se fait debreaker puis demande un temps mort médical et quitte le court pendant dix minutes. Elle s’im­pose ensuite juste derrière face à une jeune Stephens qui a eu tout le temps de réfléchir.

« Je n’ar­ri­vais plus à respirer, j’avais l’im­pres­sion de faire une crise cardiaque », avait expliqué à l’époque Azarenka, qui de nouveau a été inter­rogée sur cet épisode après avoir retrouvé le dernier carré de l’Open d’Australie ce mardi, grâce à sa magni­fique victoire sur Jessica Pegula.

« Mais est‐ce que vous savez vrai­ment ce qui s’est passé il y a dix ans ? C’est un des pires moments que j’ai vécu. La façon dont on m’a traitée, la façon dont j’ai dû me justi­fier jusque tard dans la nuit parce que personne ne me croyait… En fait, ça me fait penser à ce que Novak a dit à propos des doutes sur sa bles­sure. Je ne sais pas, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il y a cette volonté de créer une histoire avec un méchant et un gentil. Mais il n’y a pas de méchant ou de gentil, nous sommes juste des humains normaux qui traversent beau­coup de choses. Les présomp­tions, les juge­ments, tous ces commen­taires, c’est de la merde car personne ne connaît l’his­toire complète. Et peu importe le nombre de fois où je donnerai ma version, ça ne chan­gera rien. Mais c’est marrant que vous évoquiez cela parce que cela m’a demandé dix ans pour passer à autre chose », a lâché la Biélorusse qui défiera Elena Rybakina jeudi pour une place en finale.