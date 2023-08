Deux jours après la magni­fique victoire de Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz, Laura Robson, ancienne 27e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Sky Sports, est toujours autant impres­sionnée par la soif de victoire du Serbe alors qu’il a déjà remporté tous les plus grands tour­nois du monde au moins deux fois.

« Très souvent, le public aime s’op­poser à lui pour une raison quel­conque et j’ai pensé que c’était bien d’une certaine manière de voir à quel point il était émotif à Wimbledon ou à quel point il était frustré parce qu’on ne voit pas souvent ça de sa part et ça montre juste que il se soucie telle­ment de la victoire après avoir tant gagné dans sa vie. Il a gagné tout ce qu’il y a à gagner et pour­tant cela compte toujours autant pour lui. J’ai donc l’im­pres­sion qu’il a peut‐être gagné quelques fans ce jour‐là. »