C’était attendu et c’est désormais officiel, Arthur Fils ne rejouera pas en 2025.
Victime d’une fracture de fatigue au niveau du dos le 29 mai dernier lors de son deuxième tour à Roland‐Garros, le Français de 21 ans a annoncé son forfait pour le Rolex Paris Masters, du 27 octobre au 2 novembre.
Paris update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 23, 2025
OUT : Fils
IN : Altmaier
Next : Giron
Un retrait synonyme de fin de saison pour l’actuel 30e mondial qui n’a plus joué depuis le mois d’août dernier et une défaite au troisième tour du Masters 1000 de Toronto.
L’objectif pour Arthur est évidemment d’être totalement guéri et prêt pour 2026, en espérant que son corps le laisse enfin tranquille.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 13:13