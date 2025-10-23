C’était attendu et c’est désor­mais offi­ciel, Arthur Fils ne rejouera pas en 2025.

Victime d’une frac­ture de fatigue au niveau du dos le 29 mai dernier lors de son deuxième tour à Roland‐Garros, le Français de 21 ans a annoncé son forfait pour le Rolex Paris Masters, du 27 octobre au 2 novembre.

Paris update :

OUT : Fils

IN : Altmaier

Next : Giron — Entry List Updates (@EntryLists) October 23, 2025

Un retrait syno­nyme de fin de saison pour l’ac­tuel 30e mondial qui n’a plus joué depuis le mois d’août dernier et une défaite au troi­sième tour du Masters 1000 de Toronto.

L’objectif pour Arthur est évidem­ment d’être tota­le­ment guéri et prêt pour 2026, en espé­rant que son corps le laisse enfin tranquille.