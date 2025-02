Moins d’un an après avoir décidé de recruter Gilles Simon au sein de son équipe en tant que deuxième entraî­neur aux côtés de Gilles Cervara, Daniil Medvedev a confirmé par un message simple et bref la nouvelle de sa sépa­ra­tion avec l’an­cien joueur tricolore.

Hey guys, Gilles Simon and I mutually decided to stop working toge­ther. I am really thankful for every­thing that he brought to the team. We will abso­lu­tely stay friends and wish him nothing but the best.