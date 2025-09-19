AccueilATPLe message de Monfils après son nouvel abandon : "Bon, on ne...
Le message de Monfils après son nouvel abandon : « Bon, on ne va pas se mentir… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

959

Contraint à l’abandon au premier tour de l’ATP 250 de Chengdu ce jeudi, Gaël Monfils a quitté le court la tête basse, dépité

Le Français de 39 ans, dont la dernière victoire remonte à Wimbledon (le 1er juillet dernier), a décidé de se confier sur les réseaux sociaux. 

« Bon… ce n’est clai­re­ment pas le meilleur moment de ma carrière en ce moment, on ne va pas se mentir (il y a beau­coup de choses qui se passent, beau­coup de ques­tions… mais bon). Pas les meilleures vibes, pas la réus­site, et la cheville qui lâche, pas de chance. Mais en vrai de vrai, je vais super bien en tant que personne et c’est ça le prin­cipal. J’ai encore énor­mé­ment de chance de pouvoir jouer dans ce sport de haut niveau que j’aime tant. Même si la cheville m’a stoppé aujourd’hui, je suis super recon­nais­sant envers toutes les personnes qui bossent avec moi pour que je sois au top. »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 12:19

