Contraint à l’abandon au premier tour de l’ATP 250 de Chengdu ce jeudi, Gaël Monfils a quitté le court la tête basse, dépité.

📊 Le plus grand nombre de retraits ‑aban­dons et W/O‐ sur le circuit prin­cipal depuis 1990 :

🇫🇷 Monfils : 35 ⬆️

🇩🇪 Haas : 33

🇷🇺 Davydenko : 31

🇩🇪 Kohlschreiber : 29

🇫🇷 Gasquet : 28

🇷🇸 Tipsarevic : 27

🇯🇵 Nishikori : 27

Le Français de 39 ans, dont la dernière victoire remonte à Wimbledon (le 1er juillet dernier), a décidé de se confier sur les réseaux sociaux.

Mais en vrai de vrai, je vais super bien en tant que personne 🙏🏾et c'est ça le prin­cipal. J'ai encore énor­mé­ment de chance de pouvoir jouer dans ce sport de haut niveau que j'aime tant. Même si la cheville m'a stoppé aujourd'hui, je suis super recon­nais­sant envers toutes les…

« Bon… ce n’est clai­re­ment pas le meilleur moment de ma carrière en ce moment, on ne va pas se mentir (il y a beau­coup de choses qui se passent, beau­coup de ques­tions… mais bon). Pas les meilleures vibes, pas la réus­site, et la cheville qui lâche, pas de chance. Mais en vrai de vrai, je vais super bien en tant que personne et c’est ça le prin­cipal. J’ai encore énor­mé­ment de chance de pouvoir jouer dans ce sport de haut niveau que j’aime tant. Même si la cheville m’a stoppé aujourd’hui, je suis super recon­nais­sant envers toutes les personnes qui bossent avec moi pour que je sois au top. »

