Contraint à l’abandon au premier tour de l’ATP 250 de Chengdu ce jeudi, Gaël Monfils a quitté le court la tête basse, dépité.
📊 Le plus grand nombre de retraits ‑abandons et W/O‐ sur le circuit principal depuis 1990 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 18, 2025
🇫🇷 Monfils : 35 ⬆️
🇩🇪 Haas : 33
🇷🇺 Davydenko : 31
🇩🇪 Kohlschreiber : 29
🇫🇷 Gasquet : 28
🇷🇸 Tipsarevic : 27
🇯🇵 Nishikori : 27pic.twitter.com/QfPoIUj69Y
Le Français de 39 ans, dont la dernière victoire remonte à Wimbledon (le 1er juillet dernier), a décidé de se confier sur les réseaux sociaux.
« Bon… ce n’est clairement pas le meilleur moment de ma carrière en ce moment, on ne va pas se mentir (il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de questions… mais bon). Pas les meilleures vibes, pas la réussite, et la cheville qui lâche, pas de chance. Mais en vrai de vrai, je vais super bien en tant que personne et c’est ça le principal. J’ai encore énormément de chance de pouvoir jouer dans ce sport de haut niveau que j’aime tant. Même si la cheville m’a stoppé aujourd’hui, je suis super reconnaissant envers toutes les personnes qui bossent avec moi pour que je sois au top. »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 12:19