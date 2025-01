Alors que l’Open d’Australie doit débuter dans moins de 10 jours (du 12 au 26 janvier), l’équi­pe­men­tier améri­cain à la célèbre virgule vient de dévoiler les tenues que porte­ront ses deux prin­ci­paux repré­sen­tants et grands favoris à la victoire, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Et force est de constater que les couleurs choi­sies piquent vrai­ment les yeux, en parti­cu­lier le jaune pétant dont sera équipé le numéro 1 mondial. Si l’Espagnol a décidé de porter un haut sans manches, pas certain que sa tenue fasse l’una­ni­mité auprès de ses fans.

