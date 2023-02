Dans une longue inter­view accordée au média argentin Olé, Marian Vajda revient sur sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic. Il analyse aussi le jeu des fameux Big 3 et tente d’ex­pli­quer quelque part l’inexplicable.

« Chacun a sa propre surface : Rafa aime la terre battue, Novak aime les courts durs, Roger aime l’herbe. Il s’agit de styles et de stra­té­gies diffé­rents sur la façon d’aborder les tour­nois. Leurs objec­tifs sont les mêmes : être les meilleurs. Ils en veulent toujours plus et vont de l’avant. Pendant 15 à 20 ans, ils ont été et sont toujours les meilleurs. C’est là que la menta­lité est la clé et je pense que la riva­lité les a aidés : c’est le carbu­rant qu’ils ont utilisé pour conti­nuer. De plus, comme j’en ai parlé à plusieurs reprises avec Toni Nadal, ce sont des personnes qui ont quelque chose de spécial. Ils sont très forts menta­le­ment. Chacun a son propre carac­tère, mais Novak est un mélange des deux. Il a le jeu complet de Roger et la téna­cité de Nadal, et cette combi­naison est mortelle. »