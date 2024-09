Après avoir une première fois réagi au rebon­dis­se­ment dans l’af­faire Jannik Sinner et à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page, Marion Bartoli, après avoir épluché les 30 pages du dossier, a tenu à apporter des préci­sions impor­tantes dans l’émis­sion Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Et si l’an­cienne joueuse trico­lore recon­naît que les doses rele­vées du produit dopant dans les urines du numéro 1 mondial sont infimes, il y a d’autres facteurs qui rentrent en jeu.

🗨️« J’ai lu le rapport de 33 pages de l’ITIA, c’est à ne rien comprendre. Ils disent tout et son contraire »



🎾❌ L’AMA fait appel dans le dossier Sinner, contrôlé positif au clos­tébol, et demande une suspen­sion d’un à deux ans. Les expli­ca­tions de @bartoli_marion. pic.twitter.com/97fehqrP6K — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 29, 2024

« Le problème du clos­tébol, dans la liste des produits dopants, comme il est consi­déré comme une substance que le corps humain ne produit pas, il n’y a aucune notion de seuil qui rentre en compte. Et le seuil détecté dans les urines de Jannik Sinner lors de ses contrôles posi­tifs au mois de mars est de 00000000,1. C’est donc une quan­tité tota­le­ment négli­geable. Mais quelle que soit la quan­tité, c’est consi­déré comme positif et c’est là où la nébu­leuse commence à entrer en compte et c’est pour cela que j’ai beau­coup, beau­coup de mal à me faire un avis (…). Est‐ce que tout cela vaut un ou deux ans de suspension ? »