Alors que la première édition de 6 Kings Slam, la nouvelle exhi­bi­tion orga­nisée par l’Arabie Saoudite (du 16 au 19 octobre à Riyad), s’est dévoilée avec une bande‐annonce déme­surée, le tirage au sort de l’évè­ne­ment a égale­ment eu lieu dans la foulée.

Et force est de constater que Rafael Nadal et Novak Djokovic ont été plus qu’é­par­gnés étant donné qu’ils sont déjà quali­fiés pour les demi‐finales tandis que Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz et Holger Rune devront en découdre pour les rejoindre.

Pour résumer, le but de la manoeuvre est que l’on assiste à deux chocs en demi‐finales : Carlos Alcaraz face à Rafael Nadal et Jannik Sinner contre Novak Djokovic.