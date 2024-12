Double vain­queur en Grand Chelem en double, 12e mondial dans cette caté­gorie et 105e mondial en simple, Max Purcell, a été suspendu provi­soi­re­ment par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA). L’Australien, qui manquera le premier Grand Chelem de l’année, s’est expliqué dans un texte publiée sur les réseaux sociaux.

« Comme l’a annoncé l’ITIA aujourd’hui, j’ai volon­tai­re­ment accepté une suspen­sion provi­soire car j’ai reçu à mon insu une perfu­sion de vita­mines supé­rieure à la limite auto­risée de 100 ml. Jusqu’à la semaine dernière, lorsque j’ai reçu des dossiers médi­caux d’une clinique montrant que la quan­tité d’une perfu­sion que j’avais reçue était supé­rieure à 100 ml, j’étais plei­ne­ment convaincu que j’avais tout fait pour m’as­surer que j’avais respecté les règle­ments et les méthodes de l’AMA (Agence mondiale anti­do­page). Mais les dossiers montrent que la perfu­sion était supé­rieure à la limite de 100 ml, alors que j’avais dit à la clinique médi­cale que j’étais un athlète profes­sionnel et que la perfu­sion devait être infé­rieure à 100 ml. Cette nouvelle a été dévas­ta­trice pour moi, car je suis fiier d’être un athlète qui s’as­sure toujours que tout est conforme aux normes de l’AMA. J’ai commu­niqué volon­tai­re­ment ces infor­ma­tions à l’ITIA et j’ai fait preuve de la plus grande trans­pa­rence possible pour tenter de mettre cette situa­tion derrière moi. Je me réjouis d’être bientôt de retour sur le terrain. »